Археологи назвали самые ценные находки года

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В список вошли: древний корабль, фабрика мумий и глиняная табличка с фрагментом «Одиссеи» и еще семь объектов.

Фото: www.globallookpress.com

Археологи назвали десять самых интересных находок ушедшего года. О списке артефактов рассказывает ТАСС со ссылкой на издание Archaeology.

Одним из самых интересных экспонатов списка стала глиняная табличка с фрагментом поэмы Гомера «Одиссея». Артефакт, найденный на острове Пелопоннес относится к III веку до нашей эры, в период перед приходом в Грецию римлян. Хотя табличку и дату жизни Гомера разделяют около 500 лет, артефакт все равно сочли важным экспонатом.

Еще одна интересная находка — древнегреческий торговый корабль, который обнаружили недалеко от болгарского побережья. Уникальность экспоната в том, что судно практически не повреждено — в целости остались мачты, руль и скамьи для гребцов. Сохранить корабль помогли особые условия — на глубине 200 метров практически нет кислорода, разлагающего большинство древностей.

В списке нашлось место не только древнегреческим ценностям. Возле египетского селения Саккара археологи нашли мастерскую по изготовлению мумий, которая обслуживала гигантский некрополь неподалеку. В помещениях исследователи обнаружили множество чаш, которые использовались при бальзамировании.

Два открытия из списка принадлежат российским ученым. На Алтае были обнаружены останки Денисовского человека, а скелеты людей времен Бронзового века, найденные под Самарой, стали свидетельством одной из самых древних вспышек чумы.

Ранее Пятый канал сообщал о находке XVII века в Мещанском районе Москвы.

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