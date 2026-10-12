«Мы ищем личность»: Машков объяснил, каких студентов ждут в театральных вузах

Владимир Машков: в студентах театральной школы прежде всего мы ищем личность

Есть ли у тебя шанс стать актером — проявить себя и выделиться среди тысяч претендентов на заветное место в театральном вузе? Что ищут педагоги в абитуриентах? Почему мечты большинства из них разбиваются? На эти вопросы ответил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», который прямо сейчас ищет таланты.

Театральная школа Олега Табакова открыла приемную кампанию в Москве, Машков возглавил комиссию, которая позже отправится в Хабаровск, Кемерово, Саратов, Новосибирск, Екатеринбург и Севастополь. Работа не ограничивается только прослушиваниями, в этом году также реализуется образовательный проект, в рамках которого пройдут мастер-классы, тренинги, лекции и творческие встречи.

А пока ребята готовят свои выступления и надеются, что заметят именно их. По словам Владимира Машкова, молодым людям, которые хотят освоить профессию актера, нужно как можно больше творческих навыков, но и этого бывает недостаточно.

«Владение своим телом, владение музыкальными инструментами и, прежде всего, владение своим голосом, своей душой и мыслями. Я повторяю, при всех тех данных, которые есть, данные от папы с мамой или Богом данные молодому человеку, прежде всего мы ищем личность. Личность, которая — вот это ее место, и она хочет выразить самые глубокие эмоции и чувства», — сказал народный артист.

По словам Машкова, мастер всегда видит душу студента, если тот готов ее раскрыть. Он подчеркнул, что в позапрошлом году в конкурсе приняли участие более двух тысяч человек, из них отобрали 25. Сейчас они уже на втором курсе.

«Некоторые молодые люди не проявили воли, поэтому вернулись в школу. Это еще одно преимущество нашего учебного заведения уникального, в этом смысле ребята не теряют времени… Недавно встретился с девочкой, которая закончила школу Малого театра, которая к нам не прошла. И она сказала: «Спасибо большое. Я вот к вам не прошла, потому что была не готова. Вот сейчас прошла и сейчас хочу к вам в театр поступить», — поделился Машков.

В заключение он отметил, что возможность стать настоящим артистом, в том числе поступив в театральную школу, открываются для ребят, которые показывают прежде всего уникальные творческие способности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков открыл в Москве памятную доску народному артисту СССР Евгению Евстигнееву. Мемориал появился на доме 17 по Никитскому бульвару, где ранее жил актер. На табличке изображен портрет Евстигнеева и колоннада театра на Чистых прудах. Автор скульптуры — Александр Свиязов.

На церемонии присутствовали артисты «Современника» и дочь Евстигнеева Мария от второй супруги Лилии Журкиной. Сын Денис, родившийся в союзе с Галиной Волчек, живет во Франции и приехать не смог. Доску открыли в день 100-летия артиста. Кроме того, рядом с театром на Чистопрудном бульваре появился мурал, также посвященный одному из основоположников театра.

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