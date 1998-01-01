Умер петербургский миллиардер и меценат Игорь Минаков

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Известный бизнесмен скончался на 59-м году жизни.

Фото: архив Игоря Минакова

Петербургский миллиардер Игорь Минаков умер в пятницу, 21 декабря, в возрасте 58 лет. Причиной смерти бизнесмена стала тяжелая и продолжительная болезнь, из-за которой он фактически ушел из бизнеса два года назад. Панихида состоится в воскресенье, 23 декабря. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник, близкий к окружению покойного.

Игорь Минаков занял 53 место в «рейтинге миллиардеров — 2018», который ежегодно составляет газета «Деловой Петербург». Состояние бизнесмена оценивалось в 19,6 миллиарда рублей.

Игорь Минаков начал бизнес после увольнения из правоохранительных органов. В 1991 году он стал одним из организаторов Ассоциации «Защита». В 1997 году был заместителем генерального директора ОАО «Ленэнерго». А В 2002 году основал банк «Объединенный капитал», который продал 12 лет спустя. Помимо бизнеса Минаков известен общественной деятельностью. Он помогал детским домам, а также выделял деньги на поддержку талантливых студентов.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти Николая Глушкова, который был соратником Березовского.

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