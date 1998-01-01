В самарском парке Дружбы к наступающему Новому году была установлена снежная статуя желтой свиньи. Из-за своего окраса и жуткого вида символ 2019 года не понравился жителям Самары и коммунальщикам пришлось расправиться со скульптурой, сообщает телеканал «360».

Самарские чиновники не остались в стороне и прокомментировали появление жуткого животного.

— Символ установлен вчера, 20 декабря, сотрудником парка Дружбы совершенно безвозмездно. Жалоб не поступало, мнения в комментариях разделились: кому нравится фигура из снега и творческий подход мастера и кому фигура кажется страшной, — заявили представители властей.

Также администрация Самары объяснила, что автором страшной статуи стал создатель многих самарских скульптур, Сергей Ключников. Мнение художника о «расправе» над его творением остается неизвестным.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Киеве статую «Ежика в тумане» нарядили ко Дню святого Николая.