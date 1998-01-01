Актриса Марина Александрова рассказала об отношениях с супругом

Российская актриса Марина Александрова рассказала об отношениях с мужем. По ее словам, выбор супруга был «самым крутым поступком в ее жизни».

В браке с режиссером Андреем Болтенко Марина уже семь лет. Вместе они растят двоих детей — шестилетнего Андрея и трехлетнюю Екатерину. Однако Александрова утверждает — за все время их отношений супруг ни разу не воспользовался своим статусом, чтобы помочь ей построить карьеру.

— На самом деле этого никогда не было, но однажды я подумала: пусть все как хотят, так и считают, — прокомментировала Марина. Но призналась, что муж очень помогает ей в работе своими советами.

В личной жизни супруги тоже поддерживают и помогают друг другу. Марина даже называет своего избранника «самым лучшим мужчиной на свете». Актриса убеждена, что для женщины ключ к счастью — найти мужчину, который станет спутником ее жизни.

— Когда я наблюдаю за семейными парами, я вижу, что многие из них не дают друг другу раскрыться, расцвести. Мои родители, например, вместе уже 38 лет. Я хочу, чтобы и в моей семье было так же, — откровенно рассказала девушка.

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