Пилоты рухнувшего в Конго самолета перед ЧП жаловались на перегрев двигателей

В Демократической республике Конго 21 декабря разбился грузовой самолет Ан-26 1984 года выпуска с российским экипажем на борту. Лайнер доставлял груз по заказу избирательной комиссии республики в город Чикапу в центре страны.

На борту находились 23 человека, включая трех членов экипажа — граждан России. Эту информацию подтвердили представители посольства России в Киншасе. Выжить не удалось никому. Сообщается, что воздушное судно разбилось во время посадки рядом с аэропортом Киншассы.

По информации URA.RU перед трагедией, пилоты рухнувшего Ан-26 жаловались на перегрев двигателей. Эксперты считают, что 34-летний самолет был «уставшим».

— Пилоты жаловались на то, что им пришлось взлетать с очень горячими двигателями, что означало, что эти двигатели были очень «уставшими». Кроме того, у самолета было очень мало навигационных приборов, — говорит эксперт.

Сообщается о том, что в ближайшее время дипломаты приступят к опознанию тел погибших. Их тела отправлены в морг Киншасы.

Грузовой самолет Ан-26 рухнул в 35 км от аэропорта Киншасы в Конго. Трагедия произошла при заходе на посадку. В момент катастрофы шел проливной дождь.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что четыре человека погибли при крушении самолета в США.