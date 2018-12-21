Пилоты рухнувшего в Конго самолета перед ЧП жаловались на перегрев двигателей

В Демократической республике Конго 21 декабря разбился грузовой самолет Ан-26 1984 года выпуска с российским экипажем на борту. Лайнер доставлял груз по заказу избирательной комиссии республики в город Чикапу в центре страны.
На борту находились 23 человека, включая трех членов экипажа — граждан России. Эту информацию подтвердили представители посольства России в Киншасе. Выжить не удалось никому. Сообщается, что воздушное судно разбилось во время посадки рядом с аэропортом Киншассы.
По информации URA.RU перед трагедией, пилоты рухнувшего Ан-26 жаловались на перегрев двигателей. Эксперты считают, что 34-летний самолет был «уставшим».
Сообщается о том, что в ближайшее время дипломаты приступят к опознанию тел погибших. Их тела отправлены в морг Киншасы.
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❗️Вынуждены подтвердить сообщения о том, что пилоты, находившиеся на борту Ан-26, который разбился 20 декабря в 35 км от Киншасы, являлись российскими гражданами. В настоящее время их тела направлены в морг города Киншасы, дипломаты начинают процедуру опознания и отправки тел на родину. Посольство России в ДРК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. #ДРК #ДРКонго #Ан26
Грузовой самолет Ан-26 рухнул в 35 км от аэропорта Киншасы в Конго. Трагедия произошла при заходе на посадку. В момент катастрофы шел проливной дождь.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что четыре человека погибли при крушении самолета в США.