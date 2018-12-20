Страшные кадры: Четыре человека погибли при крушении самолета в США

Частный легкомоторный самолет потерпел крушение вскоре после взлета в четверг, 20 декабря, в американском городе Атланта. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, выжить не удалось никому. Погибшие на борту люди, пока не опознаны, сообщает WMC5.

Федеральное управление авиации сообщает, что самолет рухнул примерно в полутора милях к востоку от аэропорта округа Фултон после полудня. Рейс направлялся в аэропорт Миллингтон-Мемфис. По предварительным данным, похоже, пилот пытался увести самолет от любых домов и предприятий.

Сообщается, что упавшим был самолет Cessna Citation 560 Jet, средний бизнес-джет, который обычно вмещает двух членов экипажа и от пяти до шести пассажиров. Воздушное судно находилось в частной собственности постоянного клиента аэропорта Миллингтон-Мемфис.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что эксперт назвал причины крушения Су-27 на Украине.