В ДР Конго разбился грузовой самолет с российским экипажем на борту

В Демократической республике Конго потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, сообщает ТАСС. По информации агентства, экипаж и пассажиры погибли.

Самолет Ан-26 1984 года выпуска был арендован избирательной комиссией ДР Конго для того, чтобы доставить материалы в город Чикапу в центре страны. По сообщениям комиссии, воздушное судно разбилось во время посадки рядом с аэропортом Киншассы.

Посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов сообщил корреспонденту ТАСС, что разбившимся самолетом управлял российский экипаж. Также он добавил, что на борту находились 23 человека, включая трех членов экипажа.

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