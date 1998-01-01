Гарик «Бульдог» Харламов шоумен, известный своим юмором, как говориться на грани фола, перепел знаменитую песню в исполнении Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».
В интерпретации Гарика главным героем музыкального номера вместо такси, к котором в оригинальной версии обращается исполнитель, стала пиявка. Именно к ней взывает Гарик.
— Я взял пиявку,
Чтоб снять усталость.
Приложил на конечность,
Пусть меня лечит.
О-о-о-о, заленоглазая, соси.
О-о-о-о, притормози, притормози, - поет Харламов подражая Боярскому.
И хотя у пиявки действительно может быть до пяти пар глаз, какого они цвета, известно только Харламову.
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