«Зеленоглазая, соси»: Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского — видео

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Известный юморист исполнил свою версию хита про такси и разместил в своем Instagram.

Фото, видео: Instagram @garikkharlamov

Гарик «Бульдог» Харламов шоумен, известный своим юмором, как говориться на грани фола, перепел знаменитую песню в исполнении Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».

В интерпретации Гарика главным героем музыкального номера вместо такси, к котором в оригинальной версии обращается исполнитель, стала пиявка. Именно к ней взывает Гарик.

— Я взял пиявку,

Чтоб снять усталость.

Приложил на конечность,

Пусть меня лечит.

О-о-о-о, заленоглазая, соси.

О-о-о-о, притормози, притормози, - поет Харламов подражая Боярскому.

Пиявки — подкласс кольчатых червей из класса поясковых. Некоторые виды используются для лечения человека — гирудотерапии. Присосавшаяся пиявка вызывает местное капиллярное кровотечение, с помощью которого может ликвидироваться венозный застой, усиливается кровоснабжение участка тела. Во время гирудотерапии в кровь попадают вещества, оказывающие обезболивающий и противовоспалительный эффект. В результате улучшается микроциркуляция крови, уменьшается вероятность тромбозов, спадают отеки.

И хотя у пиявки действительно может быть до пяти пар глаз, какого они цвета, известно только Харламову.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как группа сотрудников ж/д вокзала Петрозаводска перепела хит группы «Грибы».

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