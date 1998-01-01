Деньги кончились: Правительство США приостанавливает работу

С субботы, 22 декабря, правительство США частично приостанавливает работу. Накануне Конгрессу так и не удалось урегулировать разногласия с Дональдом Трампом. Как пишет «Экономика сегодня», американский президент отказывается подписать временный бюджет, необходимый для функционирования федеральных ведомств до 8 февраля, из-за того что сенаторы-демократы не одобрили выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Как ранее сообщал Пятый канал, непримиримая борьба с мигрантами была одним из пунктов предвыборной программы Дональда Трампа, и одним из первых документов, подписанных американским лидером после вступления в должность, был указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Однако реализации проекта всячески сопротивляются представители Демократической партии.