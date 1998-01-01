В сети высмеяли Порошенко за «украинский гигант» АН-225

Соцсети подняли на смех украинского президента Петра Порошенко, который отметил в своем Twitter 30-летие самолета АН-225, назвав его «украинским гигантом».
Как сообщает ФАН, интернет-сообщество возмутило, что украинский лидер присваивает Киеву заслуги советского авиастроения — ведь Ан-225 «Мрия» был разработан в ОКЮБ имени Антонова в рамках проекта многоразового космического корабля «Буран» и построен на Киевском механическом заводе в 1988 году.
Ранее Пятый канал рассказывал о критике, которой подвергся в соцсетях новый автомобиль, который должен появиться на вооружении нацгвардии Украины.