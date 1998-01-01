В России завершили подключение регионов к «цифре»

Подключение российских регионов к цифровому вещанию завершено. Последний, 5040-й объект был запущен в субботу, 22 декабря, в Мурманской области.

Честь быть завершающим звеном федерального проекта выпала закрытому военному поселку Видяево. На запуске финального объекта присутствовала и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

— Для нас большая честь, что в Мурманской области, в Видяево завершается грандиозный проект, проект XXI века — создание единого цифрового телевизионного пространства. Это действительно масштабное событие, и мы очень рады, что у нас здесь, в Мурманской области, ставится не просто точка, а яркий восклицательный знак, — сказала она.

Запускали последнюю телевышку в Мурманской области с визуальными эффектами: в момент, когда установка была запущена, губернатор региона вместе с генеральным директором телерадиосети России Андреем Романченко и замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным зажгли иллюминацию на вышке. Затем представители Юнармии открыли памятный знак, посвященный этому событию.

Для жителей поселка в честь знаменательного события провели праздничный кинопоказ, перед началом которого разыграли в лотерею ценные призы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российская сеть цифрового телевидения станет самой масштабной в мире.