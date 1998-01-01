День зимнего солнцестояния: под песни друидов пять тысяч человек встретили утро в Стоунхендже

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Мероприятие проводится ежегодно и привлекает огромное внимание общественности.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Ruptly.tv

Ночь с 21 на 22 декабря была самой длинной в году. В этой связи порядка пяти тысяч человек встретили самый долгожданный рассвет в году в центре Стоунхенджа.

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Мероприятие уже стало традиционным и пользуется почти такой же популярностью, как и сами загадочные каменные постройки. Всего два дня в году — в дни зимнего и летнего солнцестояния — Стоунхендж полностью доступен для посетителей. Туристы могут пройти внутрь загадочного круга и даже потрогать каменные глыбы. В остальные дни года подойти к конструкции нельзя ближе, чем на 10 метров, поскольку памятник истории огорожен забором для защиты от вандалов.

В дни солнцестояния в Стоунхендж также пускают бесплатно. Открывается достопримечательность из уважения к друидам, которые проводили свои ритуалы в центре круга именно в эти два дня. Среди сегодняшних участников массовых флешмобов тоже неизменно присутствуют современные друиды. Как правило, их очень немного, но именно их ритуальные наряды, песнопения и танцы создают ту атмосферу, ради которой в Стоунхендже ночуют тысячи человек.

Как сообщал ранее Пятый канал, день зимнего солцестояния не на шутку взбудоражил астрологов, потому что он совмал с таким явлением, как «холодная луна». Специалисты считают, что это может повлечь за собой изменение в поведении людей.

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