Астролог: зимнее солнцестояние в 2018 году идеально для зачатия

В ночь с пятницы на субботу 22 декабря, которая будет самой длинной в этом году, астролог Ирина Волкова рекомендует зачать ребенка тем, кто бы очень хотел, но не получалось. По ее мнению, в это время сошлись несколько крайне важных факторов, благодаря которым все позитивные образы желаемого реализуются.

— Это довольно мощное время, потому совпали три точки. Во-первых, это сильное энергетическое солнцестояние. Во-вторых, это полнолуние. В-третьих, луна сейчас очень сильная — она находится в своем «родном доме» — знаке Рак, — рассказала астролог Пятому каналу.

По ее мнению, в этот период «для проработки» хороши такие вопросы как семья, продолжение рода, как это ни странно, вопросы недвижимости.

— Если кто-то еще не родил, то есть возможность, — отметила она.

Кроме того, в эти сутки наступает такое время, когда можно и нужно убрать негативные вещи из своей жизни.

— У кого-то это отсутствие детей, счета, убытки. В это время проводится такая конкретная практика — убирается негатив и закладываются основы на будущее, — рассказала Волкова.

Астролог объяснила, что «в это время очень сильно открыто бессознательное человека, в целом коллективное бессознательное, идет огромный слив негатива у всех. В этой ситуации она посоветовала не поддаваться отрицательным энергетическим вибрациям и мыслям.

— Нужно понимать, что-то, что сейчас происходит — это инструмент силы, идет мощный энергетический выброс, что вы закладываете, о чем и как думаете, так оно и будет реализовываться, — отметила она. — Условно говоря, сегодня нужно начинать новую жизнь — в течение дня по возможности постараться вообще не думать о негативе.

Она предостерегла, что «открытое коллективное бессознательное — это очень мощный ресурс, и надо им правильно воспользоваться».

Астролог также поделилась секретом, как загадать желание, чтобы оно сбылось.

— Подсознание не понимает слова «хочу это или то», а тем более, когда человек говорит «не хочу вот это» — частица «не» вообще не воспринимается подсознанием, — рассказала она. — По большому счету нужно представлять образы. Например, членов своей семьи, то, чего бы вы им желали, чего бы хотели сами.

Волкова посоветовала держать эти яркие образы в голове в течение всего сегодняшнего дня.

— Если программировать себя на позитивное развитие событий, то такой и будет результат. А если мы будем думать преимущественно о проблемах, то так оно и получится, — рассказала она.

— Представьте, что сегодня новогодняя ночь: как пожелаете, так и будет. Потому что происходит «коловорот» — сейчас поворотная точка у солнца, когда можно повернуть свою жизнь, — подытожила астролог.

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