ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму

, 9:28 179

Документ о нарушении прав человека в республике поддержали 65 государств, в том числе США и большинство стан ЕС.

Фото: globallookpress.com

Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека на территории Крыма, передает ТАСС.

За документ проголосовали 65 государств, в том числе США и большинство стран ЕС, однако профильный комитет отказался финансировать ее. В резолюции Киева говорится о «незаконном установлении Россией законов, юрисдикции и управления» на территории полуострова. Против документа выступили 27 государств, среди которых Россия, Белоруссия и Китай, еще 70 воздержались.

Заместитель постпредства России при ООН Геннадий Кузьмин назвал резолюцию «чрезвычайно политизированной» и отметил, что сейчас в республике живут «счастливые люди». Документ о «нарушении прав человека в Крыму» ГА ООН принимает уже третий год подряд.

Ранее Пятый канал рассказывал о резолюции о милитаризации Крыма, которую одобрили на заседании ГА ООН.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:57
Владимир Путин поручил изучить обстоятельства трагедии в Соликамске
11:50
Видео: Порошенко пристыдили за вечеринку в ресторане во время военного положения
11:48
В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте Соликамска
11:42
Один человек погиб во время пожара в больнице Новосибирской области
11:41
Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с юбилеем
11:32
Названы вероятные места начала Третьей мировой войны
11:18
«Его никто не слышал с октября» — Мазур сомневается, что Джигарханян жив
11:05
Число жертв цунами в Индонезии превысило 160 человек
10:37
«Последняя капля» — обладателей новых и «кривых» iPad разгневал ответ Apple
10:22
Элина Мазур госпитализирована в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
10:05
«Прям страшно» — Гузеева шокирована фотографией своего «двойника»
9:50
Неприкосновенный счет: Госдума предложила защитить соцсчета россиян от приставов
9:39
Украина хочет отправить британский корабль в Керченский пролив
9:28
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму
9:16
В компании, которая вела строительство шахты в Соликамске, рассказали о трагедии
9:01
«Дар речи потеряла» — Иосифа Кобзона встретили в Москве
8:48
В семействе Маликовых произошло пополнение
8:37
Две новые должности появятся в школах России
8:26
Туктамышеву поверг в шок чемпионат России по фигурному катанию
7:58
«Модный приговор»: Блогеру в Таиланде грозит пять лет тюрьмы за критику платья

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 дек

«Очередная попытка давления» — сенатор Морозов о резолюции по Крыму

18 дек

Видео: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама