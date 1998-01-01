ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека на территории Крыма, передает ТАСС.

За документ проголосовали 65 государств, в том числе США и большинство стран ЕС, однако профильный комитет отказался финансировать ее. В резолюции Киева говорится о «незаконном установлении Россией законов, юрисдикции и управления» на территории полуострова. Против документа выступили 27 государств, среди которых Россия, Белоруссия и Китай, еще 70 воздержались.

Заместитель постпредства России при ООН Геннадий Кузьмин назвал резолюцию «чрезвычайно политизированной» и отметил, что сейчас в республике живут «счастливые люди». Документ о «нарушении прав человека в Крыму» ГА ООН принимает уже третий год подряд.

Ранее Пятый канал рассказывал о резолюции о милитаризации Крыма, которую одобрили на заседании ГА ООН.