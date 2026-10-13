Рябков: следующий раунд консультаций России и США может пройти до конца года

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Дипломат также прокомментировал возможность трехсторонней встречи по Украине.

Новый раунд консультаций РФ и США может пройти до конца года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Следующий раунд консультаций России и США может состояться до конца 2026 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Недавно имел место очередной раунд (консультаций. — Прим. ред.) по раздражителям. И по факту сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий», — сказал Рябков.

Контакты России и США по украинскому вопросу продолжаются, однако их содержание остается непубличным. Рябков подчеркнул, что российская сторона подходит к таким переговорам максимально ответственно и намерена избегать утечек.

Он также заявил, что конкретной договоренности о трехсторонней встрече по Украине с участием представителей России, США и Украины на данный момент нет.

«К тому, что говорилось нашим руководством и министром иностранных дел о трехсторонних встречах как формате, я добавить ничего не могу. Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет», — отметил он.

По словам Рябкова, вероятность продвижения в этом вопросе зависит прежде всего от позиции тех стран, которые имеют влияние на Киев. Он подчеркнул, что без «нажима» на Киев никаких сдвигов не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выступает за комплексное урегулирование конфликта на Украине и считает отдельные договоренности недостаточными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве необходимо решение, которое позволит исключить повторение причин конфликта в будущем.

По его словам, фрагментарные договоренности не приведут к полноценному урегулированию, поскольку оно должно охватывать весь комплекс существующих вопросов. Представитель Кремля также подчеркнул, что временная заморозка или остановка конфликта не является тем решением, которого добивается Россия.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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