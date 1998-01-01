Губернатор Брянщины раскритиковал чиновников из Клинцов

, 15:06 Интервью 1 277

Чиновники городской администрации отправили своих детей в Турцию за счет денег фонда имени Андрея Карлова.

Фото, видео: Пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию с чиновниками, которые отправили своих детей в Турцию за счет средств благотворительного фонда. По его словам, таких ситуаций не должно быть и к провинившимся примут меры.

Речь идет о дочери главы администрации города Клинцы, которая отправилась в турецкий Демре вместе с ребятами из «Юнармии». Дело в том, что одной из улиц Демре было присвоено имя Андрея Карлова — российского дипломата, который был чрезвычайным послом в Турции с 2013 по 2016 года. Вдова Карлова попросила отправить на торжественные мероприятия в Турцию пятьдесят детей из Клинцов, но в списке внезапно оказалась дочь Олега Шкуратова, мэра Клинцов, и еще несколько детей чиновников. Это произошло в марте 2018 года. 

По словам губернатора, замглавы администрации Клинцов уже три месяца как уволена, а относительного самого мэра будут приняты меры. 

Ранее Пятый канал рассказывал о новосибирских чиновниках, которые дали сироте с детьми квартиру в ветхом доме.

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