Психолог посоветовала, как не впасть в депрессию в предновогодней суете

В преддверии Нового года россияне охвачены как предпраздничной суматохой, так и философскими рассуждениями об уходящем отрезке жизни, его успехах и неудачах. И здесь таится опасный момент: современное общество потребления заставляет человека играть по навязанным правилам, гнаться за мнимыми идеалами. Разочарование от осознания невозможности достижения образа, созданного миллионами маркетологов, может погрузить человека если не в депрессию, то уж точно не придаст праздничного настроения. Такое мнение Пятому каналу высказала психолог Анетта Орлова.

— Конец года — это всегда противоречивое время. С одной стороны, этот праздник достался нам с детства, именно с ним у нас связано огромное количество положительных эмоций. И конечно же мы все ждем Нового года, потому что это такая некая точка перехода, и все мы надеемся, что этот переход будет к лучшему. Но дело в том, что мы живем в культуре потребления, где маркетологи постоянно провоцируют нас, что бесконечно надо что-то покупать, — рассказала она.

По ее мнению, в этом смысле за последние десятилетия этот праздник стал колоссально дорогим, потому что, помимо членов семьи, «стало модно» поздравлять и дарить подарки всем подряд — от коллег до знакомых. Человек на это вынужден тратить много времени, стоя в автомобильных пробках и очередях в магазинах. При этом большинство не могут себе позволить такие траты.

— В результате психического и физического ресурсов тратится намного больше, чем в обычное время, и в силу этого не остается вот этого настроения, когда, как раньше, в достаточно размеренном спокойном темпе люди общались в одном и том же кругу всю жизнь, к новогоднему столу каждый что-то приносил, и естественным образом получался дружелюбный стол, — отметила психолог.

Орлова особенно подчеркнула вред от соцсетей, которые в некотором смысле пагубно влияют на самооценку человека.

— Нарциссический элемент — вот эти безобразные хвастливые посты в соцсетях, когда люди бесконечно начинают выкладывать, какое невероятное количество достижений они сделали в этом году, этот вирус начинает распространяться. Люди, которые выглядят успешными, начинают задавать неадекватный темп. Они начинают хвастаться, тогда как за кадром все по-другому — никто не выкладывает, какие у них были проблемы и что у них не получилось, — сказала она.

В результате на фоне чужих «успехов» человек начинает чувствовать себя ущербным.

В этой связи в преддверии праздника психолог посоветовала оставить пространство для самого себя, для самых близких, и не ставить сверхзадач по подготовке к Новому году.

— Иначе человек 31 декабря к 11 часам утра уже ничего не хочет, а к полуночи он уже хочет лечь спать. Нужно подумать, от чего можно отказаться, и это тоже будет забота о себе, и самое главное — придумать какие-нибудь маленькие радости себя и близких, — подытожила психолог.

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