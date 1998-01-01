Ученые подсчитали, сколько дней выполняются новогодние зароки

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Начать в новом году новую жизнь собираются многие, однако уже через несколько дней выясняется, что большинство не рассчитали свои силы.

Фото: www.globallookpress.com

В канун Нового года многие дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь — начать экономить, сесть на диету, начать заниматься спортом и многое другое. Звучит это обычно более убедительно, чем «с понедельника». Ученые взялись вычислить дату, когда давшие новогодний «зарок» чаше всего отказываются от своих обещаний.

Как сообщает VistaNews.ru, исследовать решено было данные сайта, ориентированного на профессиональных спортсменов, которые, казалось бы, должны обладать большей целеустремленностью и силой воли. Однако анализ 30 миллионов загрузок показал, что уже 12 января четверо из пяти собиравшихся начать новую жизнь отказались от своих планов. Причем большая часть — полностью.

Ранее Пятый канал публиковал результаты исследования американских ученых, которые выяснили, почему от 60% до 80% пациентов врут докторам.

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