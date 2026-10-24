«Могучие русские везде»: Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен

Михаил Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Европе

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов саркастически отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в Европе.

«Русские здесь, русские там, могучие русские везде», — написал дипломат в соцсети.

Так Ульянов прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что Россия и Белоруссия якобы используют миграцию как инструмент давления на европейские страны.

Глава Еврокомиссии до этого заявила, что Москва и Минск, по ее мнению, «превратили миграцию в оружие».

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