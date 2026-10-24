«Могучие русские везде»: Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 24 0

Российский дипломат прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о причастности Москвы и Минска к миграционному кризису.

Ульянов ответил фон дер Ляйен на слова о России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Tom Dubravec

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Михаил Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Европе

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов саркастически отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в Европе.

«Русские здесь, русские там, могучие русские везде», — написал дипломат в соцсети.

Так Ульянов прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что Россия и Белоруссия якобы используют миграцию как инструмент давления на европейские страны.

Глава Еврокомиссии до этого заявила, что Москва и Минск, по ее мнению, «превратили миграцию в оружие».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому задуматься не об отношениях Владимира Путина и Дональда Трампа, а о том, что украинцы могли бы сказать ему напрямую у избирательной урны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Трагедия в «Космосе»: подросток погиб после падения из окна гостиницы
23:46
«Могучие русские везде»: Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен
23:30
Чтобы соседи не учуяли: мужчина полтора года прятал тело сожительницы на балконе
23:13
Наркотики вместо гостинцев — мужчину будут судить за передачу в больницу
23:01
Дагестан внезапно увеличился на тысячи квадратных километров: что случилось
22:56
Полный провал: «Рубин» уволил Франка Артигу после шести матчей без побед

Сейчас читают

Чтобы соседи не учуяли: мужчина полтора года прятал тело сожительницы на балконе
Следи за языком: выходки Галкина* в Турции не оценили и отменили концерты
«Нас объединяет гнев»: во Франции растет недовольство властями
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео