«Могучие русские везде»: Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен

Российский дипломат прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о причастности Москвы и Минска к миграционному кризису.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Tom Dubravec
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Михаил Ульянов высмеял слова фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Европе
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов саркастически отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в Европе.
«Русские здесь, русские там, могучие русские везде», — написал дипломат в соцсети.
Так Ульянов прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что Россия и Белоруссия якобы используют миграцию как инструмент давления на европейские страны.
Глава Еврокомиссии до этого заявила, что Москва и Минск, по ее мнению, «превратили миграцию в оружие».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому задуматься не об отношениях Владимира Путина и Дональда Трампа, а о том, что украинцы могли бы сказать ему напрямую у избирательной урны.
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