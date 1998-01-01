Философского спокойствия Ксении Собчак хватило ненадолго. Известная теледива довольно резко отреагировала на стихи Сергея Шнурова, который в обычной своей манере прокомментировал заинтересовавшие его события, а именно — просьбу Собчак не вмешиваться в ее личную жизнь.

Несмотря на то, что Шнуров вообще-то поддержал жаждавшую покоя Собчак, телезвезда выразила свое отношение к проявленному участию лидера группы «Ленинград» в парочке нецензурных выражений. На своей странице в Instagram Ксения в стихотворной же форме кратко, но емко объяснила, куда нужно идти всем любопытствующим, прихватив с собой и Сергея Шнурова.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее Пятый канал сообщал, что Максим Виторган вслед за Ксенией Собчак снял обручальное кольцо, после чего поклонники пары всерьез начали волноваться за будущее семейной пары.