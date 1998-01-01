Прервала молчание: Ксения Собчак наконец-то прокомментировала слухи о разводе

Журналистка Ксения Собчак впервые за долгое время отреагировала на слухи о ее возможном расставании с актером Максимом Виторганом, процитировав в Instagram индийского философа Ошо.

— Это послание таково: не вмешивайтесь.

Это послание таково: не судите.

Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого.

Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это.

Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью.

Пусть у каждого будет свобода делать свое.

Примечательно, что на публикацию тут же отреагировала бывшая жена певца Сергея Шнурова и одновременно хорошая подруга журналистки Матильда Шнурова. Еще летом светскую львицу также не оставляли в покое слухи о причинах развода с артистом.

— Ох, как я понимаю, — написала она в комментариях.

Другие подписчики Собчак, в свою очередь, попытались уличить ее в двуличности.

— А тот, кто дает такие советы, сам-то им следует? Начните с себя, Ксения, — отметил один из них.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее Пятый канал сообщал, что Максима Виторгана и Ксению Собчак заподозрили в расставании. Причиной этого стал тот факт, что супруги по очереди сняли обручальные кольца. Кроме этого, источники из светской тусовки рассказали СМИ, что журналистку уже не первый день связывают романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым. Сами же Виторган и Собчак эти слухи пока не комментируют.