Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо

Режиссер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором видна его правая рука без обручального кольца. Его супруга, известная телеведущая Ксения Собчак уже некоторое время появляется на публике также без этого символа семейных отношений.

Instagram @mvitorgan

Более того, грядущую новогоднюю ночь супруги собираются провести порознь, пишет Дни.ру.

Последнее время Собчак очень часто стала мелькать на различных мероприятиях с другим режиссером — Константином Богомоловым, который, в свою очередь, недавно развелся с актрисой Дарьей Мороз.

Ранее Пятый канал сообщал, как в сети вспомнили шутливый диалог Собчак и Виторгана про развод. Пара состояла в отношениях с 2015 года.