Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо

Режиссер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором видна его правая рука без обручального кольца. Его супруга, известная телеведущая Ксения Собчак уже некоторое время появляется на публике также без этого символа семейных отношений.
Более того, грядущую новогоднюю ночь супруги собираются провести порознь, пишет Дни.ру.
Последнее время Собчак очень часто стала мелькать на различных мероприятиях с другим режиссером — Константином Богомоловым, который, в свою очередь, недавно развелся с актрисой Дарьей Мороз.
Ранее Пятый канал сообщал, как в сети вспомнили шутливый диалог Собчак и Виторгана про развод. Пара состояла в отношениях с 2015 года.