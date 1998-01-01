Последняя неделя декабря в России будет снежной и морозной

Россиянам в этом году обещают повторение предновогодней погоды 50-летней давности.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, последняя неделя декабря в столичном регионе отметится обильными снегопадами, но уже к середине недели станет прохладнее. Ночью в Москве минус 9-13, по области минус 7-12 градусов. В центральных районах России ночью до минус 11-16, днем — минус 5-10 градусов. Временами также ожидается снег. При этом высота снежного покрова в средней полосе за неделю вырастет на десять сантиметров. И такие сугробы останутся вплоть до новогодней ночи.
Более холодная погода ожидает жителей Карелии, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей. Здесь температура будет ниже нормы — днем от 12 до 15 градусов мороза, ночью до минус 20-25 градусов, но это в центральных районах Мурманской области.
Еще холоднее по ночам будет на юге Уральского округа. Там ночью синоптики обещают до минус 25-30 градусов, а днем до минус 19-24 градусов. В Западной Сибири по ночам до минус 40 градусов. В Эвенкии — до минус 55 градусов.
Очень морозно в центральных районах Красноярского края — до минус 50 градусов. В Новосибирской и Кемеровской областях также отмечаются аномальные температуры — до минус 40 градусов. На юге Дальнего Востока чуть теплее — ночью -26 -31, днем минус 17-22 градуса.
В Якутии синоптики обещают примерно такую же погоду как в Сибири. То есть холодно, в ночное время суток по региону температура воздуха будет колебаться от минус 38 до 53 градусов. Днем теплее — от 21 до 33 градусов мороза.
А вот на юге вместо снега следует ждать дожди. Осадки обещают в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа, при этом тепло до плюс 13-15 градусов. В Крыму прохладнее, но тоже со знаком плюс, днем до 5-10 градусов выше нуля.
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