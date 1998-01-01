В Коми два автобуса с горняками застряли в тундре из-за пурги

В Республике Коми спасли из снежного плена группу шахтеров. Люди возвращались с работы на автобусах и во время снежной бури застряли в тундре. Без воды, еды и теплой одежды. Дорогу занесло, проехать по сугробам на транспорте было невозможно.

К счастью, удалось связаться со спасателями. Они смогли добраться до замерзающих на трассе лишь спустя несколько часов. Горнякам удалось продержаться до приезда помощи.

Сейчас шахтеры уже в Воркуте. Есть ли среди них обмороженные, неизвестно. Из-за непогоды местные власти сегодня отменили занятия во всех школах и нескольких вузах, на трассах перекрыто движение. Днем в республике Коми обещают порывы ветра до 24 метров в секунду.