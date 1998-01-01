Синоптики рассказали, какая погода ждет две столицы под Новый год

Специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус и синоптик Юрий Куткевич рассказали, какой погоды можно ожидать в Санкт-Петербурге и Москве в последнюю неделю года.

Оба специалиста сошлись на том, что петербургская погода будет гораздо более изменчивой и резкой, чем московская. Виной всему сразу несколько циклонов, которые вторгнутся в пределы Северной Столицы и Ленобласти. Начало недели обещает быть прохладным, с минимальным количеством осадков. Со среды стоит ждать перемен — ночь на 27-е число будет особенно холодной, а затем нас ожидает оттепель до +1 градуса. Затем температура опять упадет, но в пятницу и субботу нас вновь навестит тепло. В главную ночь года будет царствовать так называемая «европейская» зима — облачная, с небольшим количеством осадков и температурой между нулем и двумя градусами тепла.

Отдельно Михаил Леус рассказал, чего стоит ждать москвичам. Столичная погода будет менее капризной и изменчивой — всю неделю будет облачно, с осадками в виде снега, без резких похолоданий и оттепелей. В новогоднюю ночь стоит ждать все того же снега, облаков и температуры от -2 до -7 градусов.

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