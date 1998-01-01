Археологи выяснили, как был построен Стоунхендж

, 8:11 199

Специалисты выяснили, каким образом древние люди смогли подобрать камни нужной величины для строительства Стоунхенджа.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые выяснили, каким образом велось строительство Стоунхенджа. Приоткрыть завесу тайны над легендарным сооружением помогли археологические находки.

Как сообщает издание Daily Mail, при строительстве могли быть использованы фолктонские барабаны. Это каменные цилиндры, служившие измерительными приборами примерно 4-4,6 тысячи лет назад.

Читайте также

Археологи пришли к выводу, что коровы принимали участие в создании Стоунхенджа

Вокруг этих цилиндров, создававшихся с тремя разными диаметрами, люди того времени обматывали веревку, отмеряя таким образом необходимую длину. Так, при семикратном оборачивании самого большого цилиндра можно получить длину примерно в 3,22 метра. Такой же отрезок получается при восьми оборотах барабана среднего диаметра и десять — самого маленького инструмента.

Археологи предполагают, что именно благодаря фолктонским барабанам создатели Стоунхенджа смогли подобрать валуны одинакового размера. Ученые даже смогли представить приблизительный алгоритм измерений фрагментов культового сооружения. Скорее всего, на барабанах отмерялась веревка необходимой длины, а затем отрез сравнивался с каменными глыбами. Либо сами цилиндры прокатывались рядом с фрагментами Стоунхенджа, лежащими на земле — таким образом можно было обойтись без веревки.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в день зимнего солнцестояния Стоунхендж был полностью открыт для посетителей. Ежегодно это делается для того, чтобы современные друиды могли провести традиционные ритуалы.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:35
Четыре человека пострадали при сходе с рельсов вагонов электрички — видео
9:25
Власти США подпортили американцам Рождество
9:15
На Камчатке готовятся встретить сильный циклон
8:55
Посетитель сетевого супермаркета в Великобритании сделал селфи с Терезой Мэй
8:41
«Ни грамма алкоголя»: российские политики рассказали, как встретят Новый год
8:30
Джиган и Самойлова обзавелись шикарным домом — видео
8:22
Google надеются заставить соблюдать законы РФ при помощи огромных штрафов
8:11
Археологи выяснили, как был построен Стоунхендж
7:54
Поедание салатов на протяжении новогодней недели приводит к резкому набору веса
7:45
В Новосибирске самолет совершил экстренную посадку
7:37
Опытный врач рассказала, как избежать похмелья 1 января
7:28
В Алабаме самолет вынужденно приземлился на шоссе — видео
7:19
Тимати и Шишкова на время воссоединились в канун Нового года
7:10
Последняя неделя декабря в России будет снежной и морозной
7:01
День рождения Димы Билана шагает по планете
6:45
Трехлетний малыш сумел выбрался ночью из тайги после гибели отца
6:32
Сирийские дети получили новогодние подарки от юнармейцев — видео
6:19
Волочкова опубликовала тизер своего клипа на песню «Мне нравится»
6:04
В Индонезии растет число пострадавших от цунами — видео
5:47
В Тюмени отменили занятия в школе из-за 30-градусного мороза

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 апр

Метеозависимым людям станет легче из-за снижения активности Солнца

11 апр

Ученые заявили, что сушилки для рук могут быть очень опасны для здоровья человека

10 апр

Британский археолог разгадал тайну Стоунхенджа

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама