Археологи выяснили, как был построен Стоунхендж

Ученые выяснили, каким образом велось строительство Стоунхенджа. Приоткрыть завесу тайны над легендарным сооружением помогли археологические находки.

Как сообщает издание Daily Mail, при строительстве могли быть использованы фолктонские барабаны. Это каменные цилиндры, служившие измерительными приборами примерно 4-4,6 тысячи лет назад.

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Вокруг этих цилиндров, создававшихся с тремя разными диаметрами, люди того времени обматывали веревку, отмеряя таким образом необходимую длину. Так, при семикратном оборачивании самого большого цилиндра можно получить длину примерно в 3,22 метра. Такой же отрезок получается при восьми оборотах барабана среднего диаметра и десять — самого маленького инструмента.

Археологи предполагают, что именно благодаря фолктонским барабанам создатели Стоунхенджа смогли подобрать валуны одинакового размера. Ученые даже смогли представить приблизительный алгоритм измерений фрагментов культового сооружения. Скорее всего, на барабанах отмерялась веревка необходимой длины, а затем отрез сравнивался с каменными глыбами. Либо сами цилиндры прокатывались рядом с фрагментами Стоунхенджа, лежащими на земле — таким образом можно было обойтись без веревки.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в день зимнего солнцестояния Стоунхендж был полностью открыт для посетителей. Ежегодно это делается для того, чтобы современные друиды могли провести традиционные ритуалы.