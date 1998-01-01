Археологи пришли к выводу, что коровы принимали участие в создании Стоунхенджа

Археологи из университетского колледжа Лондона сделали невероятное открытие. Они выяснили, что крупный рогатый скот, а именно — коровы, участвовали в создании одного из самых знаменитых археологических памятников в мире — Стоунхенджа. Об этом сообщает Daily Mail.

Британские ученые пришли к выводу, что теория об использовании коров позволяет понять, как гигантские менгиры могли оказаться в графстве Уилтшир, где расположен древний памятник.

Исследователи проанализировали копыта крупного рогатого скота эпохи неолита. Следы повреждений на них дали ученым основание полагать, что животных привлекали к перемещению тяжелых грузов на дальние расстояния.

Стоунхендж является каменным мегалитическим сооружением, которое внесено в список Всемирного наследия. Он находится примерно в 130 километрах от Лондона.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на самом деле скрывается под «замком Дракулы» по мнению археологов.