Что Рианна рассказала о своем новом альбоме

Рианна рассказала своим поклонникам о том, каким будет ее новый альбом. Выпуск пластинки артистка запланировала на 2019 год.

О творческих планах Рианна впервые обмолвилась на своей странице в Instagram, общаясь с подписчиками. Позже в официальном интервью девушка подтвердила информацию о новом, девятом в ее карьере, сольном альбоме. Певица рассказала, что пластинка будет иметь уклон в стиль регги и по звучанию напомнит творчество Боба Марли и Supa Dups. Однако треки по-прежнему будут танцевальными.

Всего в альбом войдет 10 композиций. Стоит отметить, что для записи новой пластинки Рианна проделала серьезную работу — чтобы отобрать по одной версии каждого трека, девушка записала порядка 500 дублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом альбоме The Prodigy.