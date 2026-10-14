Аркадий Укупник сравнил хейт в адрес молодых артистов со критикой своей музыки

Заслуженный артист России Аркадий Укупник заявил, что в молодости его тоже критиковали за музыку, как сейчас критикуют молодых исполнителей. Об этом композитор рассказал корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория-2027».

«Сложно это комментировать, потому что ты неизбежно оказываешься в ситуации старого деда, который хает. Мы сам был таким, когда только начинал, и мы продюсировал группу «Кармен», а кругом считал, что все остальное отстой. Но эта позиция не очень корректная, будем говорить так», — сказал Укупник.

По его словам, современная музыка вызывает удивление, но в ней есть здравый смысл.

«Конечно, что-то меня удивляет. Да, то, что нравится моей дочке, да, ну, но тем не менее очень здравых и много очень здравого подхода к популярной музыке, несмотря на обилие искусственного интеллекта, который при всей пользе обладает достаточно большими минусами. Но это отдельный разговор», — добавил артист.

Укупник также вспомнил, как в свое время критиковали его песню «Рябиновые бусы».

«Я помню рецензии на свою песню «Рябиновые бусы». Там прозвучала музыка с незатейливой мелодией и бессмысленным текстом. Ну и все, но песню поют до сих пор», — подчеркнул он.

«Рябиновые бусы» — песня Ирины Понаровской, выпущенная в 1989 году. Авторы слов — Андрей Желтый и Андрей Молотов, композитор — Аркадий Укупник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Аркадий Укупник согласился, что общение между людьми изменилось: каждый теперь сам за себя. Он рассказал, что вырос в Советском Союзе, но не считает нужным постоянно тосковать по прошлому, поскольку скучать бессмысленно — это неверные эмоции. По словам музыканта, к переменам приходится приспосабливаться, ведь время не повернуть назад: нельзя вернуть все обратно, было так, а стало иначе.

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