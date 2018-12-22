Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с отдыха вместе с детьми

Энрике Иглесиас регулярно радует своих поклонников снимками и видеозаписями из жизни своих детей. Вот и на этот раз подписчики умилились после просмотра ролика, на котором певец играет со своей дочкой.

В декабре 2017 в семье Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой родились долгожданные малыши — на свет появились двойняшки Нико и Люси. Пара много времени проводит с детьми, выкладывая в сеть снимки и записи с семейного отдыха.

Последняя видеозапись, которую Иглесиас опубликовал в Instagram, посвящена дочке. На записи певец раскачивает малышку на руках, стоя на палубе частной яхты — сайт KP.RU сообщает, что они с Анной часто выбираются на ней на морские прогулки.

View this post on Instagram #weekendvibes 🐒 A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Dec 22, 2018 at 8:04am PST

От игр с отцом крошечная Люси в абсолютном восторге — она заливисто хохочет и улыбается во весь рот.

View this post on Instagram #Sundaymood 🎄🎄🎄 A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Dec 23, 2018 at 8:12am PST

А вот ее брат Нико относится к активным играм достаточно спокойно — по Instagram Анны видно, что мальчик не особенно интересуется такими «полетами».

View this post on Instagram #sundaymood 🎄🎄🎄 A post shared by 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Dec 23, 2018 at 8:04am PST

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как певица Нюша вызывает умиление своих подписчиков трогательными снимками с новорожденной дочерью.