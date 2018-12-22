Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с отдыха вместе с детьми

, 12:22 Видео 163

Кадры семейного досуга певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: www.globallookpress.com

Энрике Иглесиас регулярно радует своих поклонников снимками и видеозаписями из жизни своих детей. Вот и на этот раз подписчики умилились после просмотра ролика, на котором певец играет со своей дочкой.

В декабре 2017 в семье Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой родились долгожданные малыши — на свет появились двойняшки Нико и Люси. Пара много времени проводит с детьми, выкладывая в сеть снимки и записи с семейного отдыха.

Последняя видеозапись, которую Иглесиас опубликовал в Instagram, посвящена дочке. На записи певец раскачивает малышку на руках, стоя на палубе частной яхты — сайт KP.RU сообщает, что они с Анной часто выбираются на ней на морские прогулки.

 
 
 
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#weekendvibes 🐒

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От игр с отцом крошечная Люси в абсолютном восторге — она заливисто хохочет и улыбается во весь рот.

 
 
 
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#Sundaymood 🎄🎄🎄

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А вот ее брат Нико относится к активным играм достаточно спокойно — по Instagram Анны видно, что мальчик не особенно интересуется такими «полетами».

 
 
 
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#sundaymood 🎄🎄🎄

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Ранее Пятый канал рассказывал о том, как певица Нюша вызывает умиление своих подписчиков трогательными снимками с новорожденной дочерью.

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