Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с отдыха вместе с детьми

Энрике Иглесиас регулярно радует своих поклонников снимками и видеозаписями из жизни своих детей. Вот и на этот раз подписчики умилились после просмотра ролика, на котором певец играет со своей дочкой.
В декабре 2017 в семье Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой родились долгожданные малыши — на свет появились двойняшки Нико и Люси. Пара много времени проводит с детьми, выкладывая в сеть снимки и записи с семейного отдыха.
Последняя видеозапись, которую Иглесиас опубликовал в Instagram, посвящена дочке. На записи певец раскачивает малышку на руках, стоя на палубе частной яхты — сайт KP.RU сообщает, что они с Анной часто выбираются на ней на морские прогулки.
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От игр с отцом крошечная Люси в абсолютном восторге — она заливисто хохочет и улыбается во весь рот.
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А вот ее брат Нико относится к активным играм достаточно спокойно — по Instagram Анны видно, что мальчик не особенно интересуется такими «полетами».
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Ранее Пятый канал рассказывал о том, как певица Нюша вызывает умиление своих подписчиков трогательными снимками с новорожденной дочерью.