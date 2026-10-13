«Понимают мою профессию»: почему Игорь Николаев не жалеет о разлуках с детьми

Дети композитора Игоря Николаева не обижены из-за его частых отъездов по работе

Музыкант, певец и композитор, народный артист России Игорь Николаев рассказал, что не сожалеет о разлуках с детьми, связанных с гастролями и другими профессиональными поводами. За кулисами финала конкурса «Музыкастинг» он объяснил корреспонденту 5-tv.ru, как даже при нехватке свободного времени сохранить связь с любимыми.

«Не то чтобы я жалею, но так складывалась моя жизнь, вы имеете в виду со старшей дочкой. Ну я сейчас тоже достаточно часто езжу, но я понимаю, что они понимают мою профессию, они хотят тоже эти же трудности испытывать, и они знают, что я стремлюсь все равно к ним обратно», — сказал Николаев.

Он отметил, что эмоциональная близость не на банальном присутствии отца, а на его вовлеченности в жизнь детей. И если папа просто сидит в гостиничном номере в командировке и не знает, что скажет наследникам при встрече, ему не поможет и постоянное нахождение рядом с ними. В обратном случае разлука придает каждому объятию особую ценность.

«Когда вы расстаетесь и потом встречаетесь, вам много есть что сказать и человеку есть много что вам сказать, и тогда эта встреча каждый раз превращается в долгожданную, в праздник», — добавил композитор.

Николаев также дал совет родителям, в частности отцам, которые беспокоятся не только о решении сиюминутных задач материального плана, но и о будущих отношениях с наследниками.

«Будьте как можно чаще со своими детьми, желательно всегда. Но если по работе вам нужно отлучиться, быстрее бегите обратно к детям и проводите с ними как можно больше времени», — сказал маэстро.

Игорь Николаев был женат трижды. Первый ранний брак с однокассницей Еленой Кудряшовой продлился с 1978 по 1991 год, в нем родилась дочь Юлия, сейчас ей 47 лет, и она живет в США. Второй супругой композитора стала певица Наташа Королева, с которой он прожил с 1992 по 2001 год. В 2010 году Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой, разница в возрасте с которой составляет 23 года. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника.

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