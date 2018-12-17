Певица Нюша выложила в Instagram фото вместе со своей дочкой. Лицо девочки скрыто смайликом — также родители пока не разглашают имя ребенка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики Нюши мгновенно растрогались фотографии счастливой матери.
— Она такая зайка. Не могу отвести от нее взгляд.
— Аня, правда ведь, что, когда становишься мамой, на мир смотришь другими глазами. Вот у меня было именно так. А после вторых родов вообще многое меняется.
Наблюдательные юзеры смогли найти сходства мамы и ребенка даже с закрытым лицом.
— Нюша, у нее твои ушки.
Сейчас Нюша вместе с мужем и дочкой отдыхает в Майями. Певица планирует вернуться на родину в начале 2019 года. Ранее Пятый канал рассказывал о том, как певица быстро пришла в форму после родов.