Сибирские учение рассчитали скорость передвижения Деда Мороза

Чтобы рассчитать среднюю скорость новогодней команды — Деда Мороза, Снегурочки и тройки его волшебных коней — ученые из СибГУ взяли общее количество всех россиян до 18 лет, проживающих в России, — получилось 27 миллионов человек. Они округлили их до 30 миллионов, узнали площадь России — примерно 17 100 000 км², а также определили временной интервал — 12 часов, за которые нужно успеть ко всем. Получилось, что скорость Деда Мороза — это около 0,14% скорости света, приблизительно 400 км/с.

Как сообщается на сайте университета, двигателей, способных развивать такую скорость, на Земле еще не изобрели. Соответственно, Дед Мороз пользуется технологиями, многократно превосходящими уровень прогресса человечества, и обычный человек заменить его никак не сможет.