Английские ученые доказали присутствие планеты-разрушителя в Солнечной системе

Британские ученые из Даремского университета нашли доказательства того, что несколько миллиардов лет назад неизвестная планета в два раза больше Земли столкнулась с Ураном. По их мнению, именно это полностью объясняет, почему ось Урана лежит «на боку», в отличие от всех других планет Солнечной системы.

Столкновение с крупным небесным телом и, в результате, итоговое изменение оси вращения произошло буквально за несколько часов. Это показали результаты моделирования. Как считают астрономы, планета, которая врезалась в Уран, вполне может существовать в Солнечной системе до сих пор и являться той самой девятой планетой, которую ученые ищут уже несколько лет.

Предположение о столкновении Урана с внушительной планетезималью (планетезималь — небесное тело на орбите вокруг протозвезды — прим.редакции) было озвучено еще несколько десятков лет назад, но не все специалисты с ним согласились. Некоторые астрономы изложили другой вариант, согласно которому ось вращения была «раскачана» крупным спутником, который затем исчез, пишет Phys.org.

Ранее Пятый канал сообщил, что в канун католического Рождества мимо Земли пролетит «Вифлеемская звезда».