Определены полуфиналисты конкурса «Лидеры России»

Около 3,3 тысячи человек стали полуфиналистами конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Об этом рассказал на брифинге генеральный директор некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

— В этом году приглашены в полуфинал у нас будет 3 294 человека , — сказал Комиссаров.

Он отметил, что в этом году количество заявок увеличилось почти на тридцать тысяч и составило 227, 2 тысячи.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что эти цифры не конечные — число полуфиналистов будет увеличено.

— Надо увеличить количество полуфиналистов в округах, где большее количество участников. Поэтому у нас по Центральному округу получается не 300 человек, а 900… и по 400 человек будут участвовать в полуфиналах от Приволжского округа и от Северо-Западного, — сказал он.

Говоря о финале конкурса, Кириенко отметил, что одним из условий попадания в этот этап станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе.

— Конкурсанты должны будут не просто провести урок, но и потом вместе со школьниками, перед которыми они будут выступать, принять участие в такой специальной социально значимой деятельности, — пояснил Кириенко.

«Лидеры России» — это конкурс для руководителей нового поколения. Финалистами карьерного соревнования становятся 300 участников. Каждому из них вручается образовательный грант в размере одного миллиона рублей. Также победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и госдеятелей. Среди наставников — помощник президента России Андрей Белоусов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, зампредставителя правительства РФ Юрий Борисов и другие.

Ранее Пятый канал рассказывал о встрече главы Приморья Олега Кожемяко с участниками конкурса «Лидеры России».