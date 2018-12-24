Как и чем лучше закусывать алкоголь за новогодним столом

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Диетологи отмечают, привычные праздничные блюда в сочетании с крепким алкоголем могут привести к болезням желудка и тяжелому похмелью.

Фото: globallookpress.com

В преддверии праздничных застолий специалисты призывают отказаться от традиционных новогодних блюд в качестве закусок для спиртного, пишет «Утро.ру».

Проблемы с желудком и алкогольная интоксикация — частые спутники праздничных гуляний. Для того, чтобы не омрачать отдых в семейном кругу, диетологи рекомендуют придерживаться простых правил за новогодним столом.

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Основной принцип — крепкие спиртные напитки нужно закусывать. Однако некоторые продукты в сочетании с алкоголем неблагоприятно воздействуют на организм. Так, известный многим «дуэт» коньяка и шоколада лучше забыть. Какао блокирует протоки поджелудочной железы, что может привести к острым воспалениям и панкреатиту. Вообще сладким лучше не заедать крепкий алкоголь — желудок начнет переваривать глюкозу в первую очередь, за это время человек может быстро опьянеть. С фруктами и бахчевыми (дыня, арбуз) также не стоит перебарщивать. Опьянение наступит быстро, в животе начнется брожение.

Водка и помидоры весьма опасны, если их употреблять вместе, поскольку сильно раздражают слизистую оболочку желудка. К ожогу слизистой также приводят острые закуски. Маринованные огурцы сильно нагружают печень и почки. А вот соленые овощи отлично сочетаются с крепкими напитками. Квашеная капуста, например, содержит огромное количество витамина C, который выводит алкоголь из организма. Кроме того, рассол — народное лекарство от похмелья. Вареный картофель — отличный абсорбент. К закускам диетологи также рекомендуют вареное нежирное мясо и морепродукты.

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