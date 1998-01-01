МИД РФ: Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни

, 17:35 55

Активность украинских военных вдоль линии соприкосновения в Донбассе продолжает увеличиваться.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Министерство иностранных дел России не исключает, что украинские военные перейдут к полномасштабным боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что новости об увеличении ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе поступают ежедневно. Наибольшая угроза нападения присутствует на мариупольском и горловском направлениях.

— Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений, — отметили в МИД РФ.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, замначальника милиции самопровозглашенной Донецкой Народной республики Эдуард Басурин заявил, что Украина может начать атаку 24–25 декабря. 20 декабря украинский президент Петр Порошенко побывал на подконтрольной Киеву территории в Донбассе и «взбодрил» силовиков.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:48
Поветкин перенес операцию на локтях после боя с Джошуа
17:35
МИД РФ: Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни
17:23
Космонавты раскрыли подробности инцидента с утечкой воздуха на МКС
17:17
В России примерно треть писем Деду Морозу приходит от взрослых
17:12
Эмили Ратаковски в «деталях» продемонстрировала «пятую точку» — фото
17:03
В России ужесточили правила хранения оружия
16:52
Фанаты Веры Брежневой высмеяли ее «мужские плечи» — фото
16:47
Дудь назвал своего героя года
16:44
В Калуге мужчина, якобы нашедший ребенка на помойке, оказался его отцом
16:33
Определены полуфиналисты конкурса «Лидеры России»
16:24
Валентина Матвиенко рассказала, как встретит Новый год
16:18
«Люди не хотят сенсации» — чиновник рассказал о метеорите в Хабаровском крае
16:16
Названа причина смерти актрисы Галины Тихоновой
16:03
Максим Леонидов открыл свою школу-студию для детей в Петербурге
16:01
Настасья Самбурская отправила Ольгу Бузову петь в лес
15:54
Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе
15:50
«Что там пародировать?» Лозе не понравилось, что Харламов исковеркал песню «Плот»
15:44
Биатлонист Шипулин может завершить карьеру после Рождественской гонки в Германии
15:42
Максим Леонидов о бездарностях в шоу-бизнесе, творчестве и своих татуировках
15:27
«Чиновничий дебилизм!» — Николай Валуев о скандале в Клинцах

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20 дек

Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама