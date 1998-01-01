МИД РФ: Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни

Министерство иностранных дел России не исключает, что украинские военные перейдут к полномасштабным боевым действиям в Донбассе в ближайшие дни. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что новости об увеличении ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе поступают ежедневно. Наибольшая угроза нападения присутствует на мариупольском и горловском направлениях.

— Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений, — отметили в МИД РФ.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, замначальника милиции самопровозглашенной Донецкой Народной республики Эдуард Басурин заявил, что Украина может начать атаку 24–25 декабря. 20 декабря украинский президент Петр Порошенко побывал на подконтрольной Киеву территории в Донбассе и «взбодрил» силовиков.