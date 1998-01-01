Эксперт прокомментировал падение «метеорита» под Хабаровском

Эксперты сомневаются что, так называемая россыпь, которая перекрыла русло реки в Хабаровском крае, была метеоритом. По словам гендиректора Центра планетарной защиты Анатолия Зайцева, против аномального явления говорят сразу несколько фактов. Первый — метеорит падает сверху, а не по наклонной траектории, второй — люди бы точно увидели падение метеорита, третий — явление было бы в разы масштабнее.

— Ничего этого нет. Скорее всего, это какой-то геологический процесс, — отметил специалист.

Как ранее рассказывал Пятый канал, жители Верхнебуреинского района Хабаровского края нашли в акватории реки Бурея большую груду камней, земли и деревьев. Местный жители решили, что причина этого — падение метеорита.

Эту идею поддержал и глава района Алексей Маслов. Чиновник рассказал, что аномалия обернулась для района серьезными последствиями: Нижне-Бурейская ГЭС потеряла водоснабжение, а в поселках поднялся уровень воды.