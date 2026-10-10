Роналду временно отстранили от матчей сборной Португалии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 35 0

Дисциплинарное дело футболиста рассмотрят в срочном порядке, окончательное решение пока не принято.

Почему отстранили Криштиану Роналду от игр за Португалию

Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

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Сборная Португалии по футболу временно отстранила Роналду от игр

Криштиану Роналду временно отстранен от выступлений за сборную Португалии на время дисциплинарного разбирательства. Об этом 10 октября сообщил журналист Фабрицио Романо, сославшись на заявление Португальской футбольной федерации.

«Португальская федерация футбола временно отстранила Криштиану Роналду после возбуждения дисциплинарного дела», — написал он в социальной сети X.

Согласно заявлению организации, к нападающему применили дополнительное превентивное отстранение сверх уже действовавшего. Дело получило статус срочного. Теперь футболист ожидает окончательного вердикта.

Разбирательству предшествовал самовольный отъезд Роналду из расположения национальной команды 30 сентября. Он покинул тренировочный лагерь после разговора с президентом федерации и пресс-конференции главного тренера. На фоне конфликта с наставником Жорже Жезусом сообщалось о возможной дисквалификации нападающего на срок до шести месяцев.

Позднее в СМИ появились предположения, что Роналду завершит выступления за сборную. Сам футболист заявил, что уходить не собирается и готов вернуться после отбытия наказания.

Жезуш, в свою очередь, назвал произошедшее «недоразумением». Тренер подчеркнул, что Роналду остается символом национальной команды и имеет право вернуться в нее в любой момент.

Также 5-tv.ru рассказывал, что Криштиану Роналду официально связал себя узами брака с Джорджиной Родригес спустя десять лет.

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