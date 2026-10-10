Полянский призвал Запад усмирить Киев для защиты украинской инфраструктуры

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Поводом для заявления стали противоречия в оценке ударов по важным объектам.

Полянский призвал Запад остановить Киев

Фото: Zuma/ТАСС

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Западным странам следует остановить Киев, иначе украинская инфраструктура может серьезно пострадать. Об этом заявил Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Дипломат обратил внимание на позицию западных стран, которые ранее поддерживали удары ВСУ по российским мостам и энергетическим объектам, но теперь осуждают атаки на аналогичную инфраструктуру на Украине.

«Вы уж там определитесь с принципиальной позицией, дамы и господа, а для начала угомоните своих подшефных в Киеве, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется», — сказал Полянский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные с помощью ракеты ударили по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении. В результате атаки переправа была полностью разрушена.

Министерство обороны России также опубликовало кадры поражения моста, на которых видно, как после удара над конструкцией поднимается густой столб дыма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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