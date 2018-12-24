«Завернула в мамину шубу и уехала» — Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова

, 20:00 Эксклюзивное интервью 245

Бывшей жене Кержакова удалось забрать их общего полуторогодовалого сына домой. Женщина признается: это было непросто. А ее адвокат сравнивает происходящее с «военными действиями».

Фото, видео: ВКонтакте @Милана Кержакова, Пятый канал

Маленький Артемий встретит этот Новый год с мамой — Миланой Тюльпановой. Сегодня женщина забрала сына домой. Бывшая жена Кержакова рассказала Пятому каналу, что поехала за ребенком в компании пристава, адвоката и психолога.

— Очень непросто, обстановка накаленная. Я схватила сына, завернула его в мамину шубу, посадила в машину и уехала. Наверное, он (прим. ред. Александр Кержаков) был в дикой ярости, потому что не ожидал, что такой исход событий возможен. Но приставы мне сразу сказали, что другой исход не возможен, — рассказала Милана.

Сейчас, по словам Тюльпановой, у них все хорошо: малыш спит.

 
 
 
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Публикация от Alexander Dobrovinsky (@alexanderdobrovinsky)

Адвокат экс-жены Кержакова Александр Добровинский рассказал Пятому каналу, что поездка к Кержакову напомнила ему «военную операцию». Правозащитник считает, что футболист поступил чудовищно, взяв ребенка «в заложники».

Адвокат уверен, что Милана и Артемий быстро поладят, а главное — мать и сын вместе встретят Новый год.

— Это какая-то была военная операция. И у меня не укладывается в голове, почему нужно было доводить до абсурда. Нужно было взять приставов, психолога, чтобы забрать ребенка. Почему нельзя было сделать мирным путем? Чтобы ребенок не нервничал. Счастье, что ребенок будет на новый год вместе с матерью, — сказал Дубровинский.

Госзащитник также рассказал, что судебные тяжбы между Тюльпановой и Кержаковым возобновятся в январе. Бывшим супругам предстоит пройти ряд экспертиз, после чего суд вынесет окончательное решение о том, с кем останется ребенок.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Кержаков отказывался отдавать сына бывшей жене, несмотря на постановление суда. В прошлый раз, когда Милана приехала в поселок, где живет спортсмен, Александр не пустил экс-супругу на территорию жилого комплекса и не отвечал на ее звонки.

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