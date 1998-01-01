Звезда английского футбола по-русски затроллил Трампа

Бывший футболист сборной Англии, а ныне популярный телеведущий Гари Линекер очень тонко подшутил над президентом США Дональдом Трампом, передает RT.

Глава Белого дома написал на своей странице в Twitter:

— Америку снова уважают, — говорится в сообщении на английском языке.

— Ты шутишь, — на русском ответил на публикацию Линекер.

Комментарий Линекера не остался незамеченным. Шутку оценили как русскоговорящие подписчики бывшего футболиста, так и те, кому пришлось воспользоваться автоматическим переводчиком, чтобы понять, что же такого сказал Трампу спортсмен.

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