Трое детей минимум: в России хотят изменить образ семьи в рекламе

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 14 0

Согласно новому законопроекту в рекламном образе благополучной семьи не может быть меньше трех детей.

Какой должна быть соцреклама в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Правительство предложило показывать в соцрекламе семьи с тремя детьми

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому меняются требования к социальной рекламе.

Документом регулируется, что в рекламных материалах, включающих в себя упоминание семьи с ребенком, необходимо будет присутствие не менее трех детей.

В пояснительной записке к документу комментируются предложенные реформы.

Статью 10 закона «О рекламе» планируют дополнить новой нормой: в социальной рекламе должны будут использовать образ благополучной семьи как минимум с тремя детьми.

Учитывать это требование рекламодателям потребуется при заказе работ и услуг, связанных с созданием и распространением социальной рекламы.

Нововведения коснутся рекламы, закупаемой госорганами (включая органы местного самоуправления и муниципальные органы власти) и юридическими лицами.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал про новые условия семейной ипотеки и связь между процентной ставкой и количеством детей в семье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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