В шаге от катастрофы: молния ударила в пассажирский самолет в небе над Индией

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Пилоты не знали о случившемся и продолжили полет.

В пассажирский самолет ударила молния — что произошло

Фото: 5-tv.ru

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Times of Indiа: в небе над Индией в пассажирский самолет попала молния

Молния попала в пассажирский самолет IndiGo во время захода на посадку в аэропорту в индийском городе Лакхнау. Об этом сообщает агентство Times of India, со ссылкой на источники.

Воздушное судно, на котором находились 104 пассажира и шесть членов экипажа, летело из Патны. Несмотря на удар, пилоты успешно посадили самолет — рейс приземлился в авиагавани на восемь минут раньше запланированного времени.

О том, насколько серьезны повреждения, экипаж не знал. Это выяснилось лишь после того, как лайнер освободил взлетно-посадочную полосу и встал на стоянку. В результате удара молнии пострадал его носовой обтекатель.

«Пилоты не знали о степени повреждений, которые причинила молния. Они сообщили об ударе в диспетчерскую службу в качестве меры предосторожности, так как сами не были уверены, получил ли самолет значительный ущерб», — заявил собеседник агентства.

В издании также добавили, что жертв и раненых среди пассажиров воздушного судна нет, высадка людей прошла в обычном режиме. Лайнер останется в аэропорту до завершения полного обследования и ремонта. Кроме того, самолет вернется к полетам только при наличии разрешения Управления гражданской авиации страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что летевший из Мадрида в Даллас самолет был вынужден приземлиться в Нью-Йорке из-за сломанных на борту туалетов.

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