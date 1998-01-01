Губернатор мексиканского штата Пуэбла и ее супруг погибли при крушении вертолета

В Мексике потерпел крушение вертолет, в котором, по всей вероятности, находилась губернатор штата Пуэбла Марта Алонсо и ее супруг, а также предшественник в этой должности Рафаэль Морено Валье. Об этом написал в Twitter президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

— Я получаю информацию о катастрофе вертолета в Пуэбле. На подтверждении информация, что в нем летели губернатор Марта Эрика Алонсо и экс-губернатор Рафаэль Морено Валье. Я приказал всему правительству немедленно отреагировать, — написал глава государства.

Que raro que en Televisa anunciaron el Tuit de López Obrador y las primeras imágenes del accidente muy escueto. Da mucho que pensar...

En la aeronave iban la recién gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el ex gobernador Rafael Moreno Valle. Imágenes @ElFinanciero_Mx pic.twitter.com/HfF2zbJGKZ — Luis Andrade (@LAEANDRADE7) 24 декабря 2018 г.

45-летняя представитель Партии национального действия лишь десять дней назад вступила в должность главы этого штата, расположенного в центре страны с населением около шести миллионов человек. Через его территорию пролегают основные нефтепроводы, ведущие от побережья Мексиканского залива.

Причины крушения вертолета пока неизвестны.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате крушения винтокрылой машины во Флориде погибли два человека.