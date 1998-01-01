Губернатор мексиканского штата Пуэбла и ее супруг погибли при крушении вертолета

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Женщина-политик проработала в новой должности всего десять дней.

Фото: www.mirror.co.uk

В Мексике потерпел крушение вертолет, в котором, по всей вероятности, находилась губернатор штата Пуэбла Марта Алонсо и ее супруг, а также предшественник в этой должности Рафаэль Морено Валье. Об этом написал в Twitter президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

— Я получаю информацию о катастрофе вертолета в Пуэбле. На подтверждении информация, что в нем летели губернатор Марта Эрика Алонсо и экс-губернатор Рафаэль Морено Валье. Я приказал всему правительству немедленно отреагировать, — написал глава государства.

45-летняя представитель Партии национального действия лишь десять дней назад вступила в должность главы этого штата, расположенного в центре страны с населением около шести миллионов человек. Через его территорию пролегают основные нефтепроводы, ведущие от побережья Мексиканского залива.

Причины крушения вертолета пока неизвестны.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате крушения винтокрылой машины во Флориде погибли два человека.

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