Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС. Предстоящая «Рождественская гонка» в немецком Гельзенкирхене 29 декабря станет для Шипулина последней.

— Мы будем выступать в «Рождественской гонке» вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — это гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается , — сказал спортсмен.

Антону Шипулину 31 год. Он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Также Шипулин шесть раз становился призером чемпионатов мира. На счету спортсмена три «серебра» и три «бронзы». В 2017 году биатлонист стал чемпионом мира в эстафете.

Ранее Пятый канал сообщал, что Антон Шипулин может уйти из спорта из-за проблем с сердцем.