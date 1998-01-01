Биатлонист Шипулин может завершить карьеру после Рождественской гонки в Германии

Биатлонист Антон Шипулин может вскоре объявить о завершении профессиональной карьеры из-за проблем с сердцем, пишет URA.RU.

По данным издания, лидер российского биатлона отказался участвовать в соревнованиях «Ижевская винтовка», которые являются отборочным этапом Кубка мира. Вместо этого спортсмен готовится к выступлению на коммерческом турнире в Германии «Рождественская елка», старт которого запланирован на 29 декабря.

После летнего перерыва Шипулин долго затягивал с объявлением о продолжении выступлений в большом спорте и приступил к тренировкам только в октябре. Несмотря на надежды болельщиков сборной России, команда отправилась на первые старты Кубка мира без своего многолетнего лидера. Журналисты отмечают, что на биатлониста повлияли в том числе обвинения в употреблении допинга, из-за которых Антон пропустил олимпиаду в Южной Корее. Масло в огонь подлила австрийская полиция, которая бесцеремонно вторглась в лагерь российской команды на турнире в Хохфильцене.

Тем временем на первые роли в сборной выходит Александр Логинов, который демонстрирует готовность сражаться и уже завоевывает места на подиуме. Обозреватель Спорт-Экспресса» Владимир Иванов отмечает, что уход 31-летнего Шипулина негативно скажется на национальной команде.

— Это большой удар и по сборной России, особенно по спортивной ее части. У Антона и зарубежные болельщики есть, которые его любят и переживают за него, — заявил Иванов.

Ранее Пятый канал рассказывал о «неспортивном» поведении австрийской полиции в Хохфильцене.