«Русская Кардашьян» ошеломила подписчиков новым откровенным фото в Instagram

Российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко удивила поклонников очередным фотоснимком в Instagram, где она предстала в черных лосинах и вязаной тунике.

На фото девушка стоит на веранде на фоне живописных заснеженных вершин. Модель решила обойтись без бюстгальтера и вязаный наряд не смог отвлечь воздыхателей от ее пышной груди. Поклонники восторженно рассыпаются в комплиментах на всех языках мира, сообщает Dni.ru

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙 Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 24 Дек 2018 в 9:45 PST

Анастасию Квитко прозвали «русской Кардашьян» из-за не совсем обычной фигуры. Девушка нередко публикует откровенные снимки и видео, привлекая тем самым еще больше подписчиков.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сети были неприятно удивлены реальным фото «русской Кардашьян».