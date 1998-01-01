Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых событий 2018 года

, 18:03 88

Социальная сеть назвала ТОП-10 самых резонансных тем.

Фото: www.globallookpress.com

Российская социальная сеть Одноклассники опубликовала рейтинг самых обсуждаемых событий в публикациях и комментариях пользователей за 2018 год. Юзеры посчитали одними из самых главных тем уходящего года: пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», чемпионат мира по футболу и президентские выборы в России.

Читайте также

В Одноклассниках теперь можно прикреплять стикеры к фотографиям

Сеть анализировала пики упоминаний на протяжении всего уходящего года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс тем во времени. Благодаря такому методу были составлены цепочки событий — так, как это и происходит в жизни.

Очень многие моменты, вызывающие наибольший резонанс в социальных сетях, приводят к новым, которые также вызывают массовый отклик. Например, выход сборной России по футболу из отборочной группы привел к пику обсуждений о матчах с Испанией и Хорватией, а пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» пользователи вспоминали в течение всего года и особенно активно — при новых трагедиях.

При помощи именно такой методики удается рассмотреть не только самые обсуждаемые темы года, но и выявить их значимость для пользователей.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:51
Упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру — уфологи
18:31
Пятый канал подвел итоги 2018 года
18:29
«Был на антидепрессантах» — Раненая сотрудница петербургской клиники рассказала о стрелке
18:11
Как изменится жизнь россиян с 1 января
18:03
Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых событий 2018 года
17:47
Видео с места, где пациент клиники стрелял во врача в Петербурге
17:42
Кевин Спейси самовольно вернулся к роли Фрэнка Андервуда из «Карточного домика»
17:24
Виталий Калоев, убивший швейцарского авиадиспетчера, вновь стал отцом
17:18
«Красивый подарочек»: Ревва с супругой поразили Instagram фото без штанов
17:09
Кошмар фермеров: Стаи страусов оккупировали земли северной Германии — репортаж
17:00
Депутат Рады, подравшийся на ток-шоу, пригрозил своему «врагу» убийством
16:43
Путин: Москва и Минск довольны развитием отношений между странами
16:33
ВКонтакте назвал самые популярные треки уходящего года
16:30
Кабмин расширил украинский санкционный список
16:19
Кот Мостик со строителями украсил новогоднюю елку
16:17
Стала известна личность мужчины, открывшего огонь по врачу в Петербурге
16:01
Пациент клиники выстрелил во врача из травматического оружия в Петербурге
15:57
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков об отношениях России и США
15:53
В ЦБ оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери»
15:47
Видео: Спасатели ищут тело хабаровчанина, чей трехлетний сын чудом выжил в тайге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама