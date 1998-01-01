Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых событий 2018 года

Российская социальная сеть Одноклассники опубликовала рейтинг самых обсуждаемых событий в публикациях и комментариях пользователей за 2018 год. Юзеры посчитали одними из самых главных тем уходящего года: пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», чемпионат мира по футболу и президентские выборы в России.

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Сеть анализировала пики упоминаний на протяжении всего уходящего года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс тем во времени. Благодаря такому методу были составлены цепочки событий — так, как это и происходит в жизни.

Очень многие моменты, вызывающие наибольший резонанс в социальных сетях, приводят к новым, которые также вызывают массовый отклик. Например, выход сборной России по футболу из отборочной группы привел к пику обсуждений о матчах с Испанией и Хорватией, а пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» пользователи вспоминали в течение всего года и особенно активно — при новых трагедиях.

При помощи именно такой методики удается рассмотреть не только самые обсуждаемые темы года, но и выявить их значимость для пользователей.